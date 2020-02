Festival di reti contro il Casarano (7-0). Sorrento deciso e determinato già in avvio. Ospiti senza idee, incapaci di farsi largo nella difesa rossonera. Tripletta del centrocampista La Monica in mezz'ora, in rete al 15', 25' e 31' del primo tempo. Di Figliolia al 20' e del giovane Vitale al 39' le altre reti della prima frazione di gioco. In avvio di ripresa ancora in evidenza la squadra di casa, in rete al 2' con Herrera e al 5' ancora con Figliolia. Con il punteggio di sette reti a zero si attenua la pressione rossonera. In pratica i residui 40' della ripresa diventano una passerella del Sorrento che si limita a controllare le sporadiche e velleitarie azioni del Casarano, tenuto lontano dalla porta di Scarano. In tribuna l'ex calciatore Miccoli, nativo di Casarano. © RIPRODUZIONE RISERVATA