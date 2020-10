Il Sorrento si conferma cinico ed espugna lo stadio Iacovone. Un prestigioso successo per la squadra rossonera, che dopo un primo tempo sornione, è passata in vantaggio a metà ripresa (23') con Cacace (nella foto). Decisa la reazione del Taranto che pareggia con Matute (25'). Quando la gara sembra avviata ad un'equa divisione del puntaggio, arriva l'eurogol di Liccardi subentra ad Alfonso Gargiulo al 13', poco dopo la mezzora (33'). La rete rossonera mette in ginocchio la squadra ionica e spiana la strada del successo al Sorrento, capace di gestire con ordine e determinazione gli attacchi del Taranto, conquistando un importante successo, che consente di toccare la vetta della classifica in condominio con il Casarano con 10 punti. Domenica prossima si torna al campo Italia per ospitare il Molfetta (sei punti a centro classifica).

© RIPRODUZIONE RISERVATA