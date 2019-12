Due over – un centrocampista ed una prima punta – e qualche elemento under. Questi gli obiettivi della Turris rispetto alla sessione di mercato in corso. Prima, però, bisognerà sfoltire la rosa. Ormai in partenza Del Prete (destinazione Giugliano), Liguori (andrà all’Afragolese) e Cefariello (vestirà la maglia della Gelbison). In uscita anche l’attaccante Simonetti (cercato dal Nola), Prevete (che ha declinato l’offerta della Gelbison) e De Simone (no al Lanusei).



Nel frattempo, oltre al centrocampista Coppola (’97) scuola Entella, si allena col gruppo, agli ordini di mister Fabiano, anche il terzino destro Alfonso Credentino – classe 2001 – proveniente dall’Fc Francavilla. Nei prossimi giorni la società scioglierà ogni riserva.



Quest’oggi, intanto, capitan Longo – che nel post partita di domenica aveva accusato un nuovo fastidio muscolare – si è sottoposto ad un ulteriore esame ecografico. Il capitano ha rimediato una distrazione muscolare al bicipite femorale: potrebbero rendersi necessari fino a dieci giorni di stop. © RIPRODUZIONE RISERVATA