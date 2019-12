L’accordo c’era, si attendeva soltanto l’ufficialità. Che oggi è arrivata. Giuseppe Palma, centrocampista classe 1994, è un calciatore della Turris. L’ex capitano del Rieti «ha scelto Torre del Greco e la Turris – così il club nella nota con cui è stato annunciato il tesseramento – per proseguire la sua brillante carriera. Centrocampista dinamico e dai piedi buoni, Palma va ad impreziosire ancora di più la già forte rosa a disposizione di mister Franco Fabiano».

Due, in particolare, gli aspetti che lo hanno portato a Torre del Greco. «Ho scelto la Turris – dichiara il calciatore – per il progetto del presidente Colantonio e per l’ottima fama di cui godono la società e la città. Vado ad inserirmi in un gruppo già forte e collaudato e spero di poter dare il mio contributo per qualcosa che tutti aspettano e sognano. Per questo non sono e non mi sento un salvatore della patria, anzi. La squadra è assolutamente di prim’ordine e dal 12 gennaio in poi, sarò umilmente a disposizione del mister e dei miei compagni».

Palma sarà dunque arruolabile solo a partire dalla gara esterna contro il Tor Sapienza, in programma appunto il 12 gennaio del prossimo anno, avendo preso parte al match di domenica scorsa con la maglia del Rieti. © RIPRODUZIONE RISERVATA