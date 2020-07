Si lavora intensamente a Torre del Greco in vista del prossimo campionato di serie C: dal fronte mercato a quello stadio, Turris e Comune sono all’opera senza soluzione di continuità.

In mattinata il club ha ufficializzato la conferma del centrocampista Giuseppe Palma (1994): «Il suo, nel corso del mercato invernale, era del resto già stato un innesto di prospettiva in ottica serie C, categoria che il calciatore – formatosi nelle giovanili del Napoli – ritrova dopo pochi mesi (aveva lasciato il Rieti lo scorso dicembre per sposare il progetto Turris)».



Agevole la trattativa che ha condotto all’intesa con il presidente Colantonio ed il direttore generale Primicile. «È quello che volevo – commenta Palma –. Sono felicissimo e onorato di vestire ancora la casacca della Turris dopo una promozione meritatissima da tutti, a cominciare dalla società per gli sforzi che continua a compiere. Ci attende un campionato stimolante ma duro: ho già disputato il girone meridionale di serie C e so bene quanto sia insidioso, ma la nuova Turris avrà dalla sua tante componenti per non sfigurare affatto».



Proprio in giornata, registrata una significativa svolta in chiave stadio. Nonostante la deroga fino a tutto il 1 febbraio 2021 accordata alle neopromosse, il Comune ha infatti provveduto all’aggiudicazione dell’appalto per la «fornitura in opera di sediolini presso l’impianto sportivo comunale». A seguito di tre distinte trattative avviate sul Me.PA. con carattere d’urgenza, l’Ente ha affidato i lavori alla ditta vicentina Bericoplast SpA. A partire dunque da oggi, bisognerà attendere dalle tre alle quattro settimane per la fornitura del materiale, mentre per l’installazione delle nuove sedute occorreranno al massimo quindici giorni. Sarà la stessa ditta ad occuparsi – a stretto giro – dell’allungamento delle panchine (intervento per il quale non è prevista alcuna deroga), con l’aggiunta di tre sedute, oltre che alla realizzazione di una nuova panchina per il quarto uomo.



Nel frattempo, è il corso l’istruttoria presso il Genio Civile per il via libera all’installazione dei riflettori sulla pensilina della tribuna: nei prossimi giorni sarà in ogni caso completato il puntamento, ossia l’esatto orientamento dei riflettori già montati sulle torri faro, per verificare il raggiungimento della soglia minima di illuminamento fissata in regime di deroga per le neopromosse. In tal caso, si potrebbe procedere agli ulteriori step senza attendere l’ok del Genio Civile.



Definito, intanto, d’intesa con il commissariato di via Sedivola, il percorso ospiti: ha prevalso alla fine l’opzione viale Ungheria. Da questa scelta dipenderà anche il posizionamento dei divisori (per consentire la sosta di pullman e mezzi di soccorso) nello spazio retrostante il settore Distinti (destinato appunto agli ospiti): gli interventi saranno completati entro una decina di giorni.



È stato realizzato il pavimento antiscivolo che dagli spogliatoi conduce al terreno di gioco, mentre sono in fase di ultimazione gli interventi relativi al nuovo impianto audio; procede intanto la pratica (affidata alla società Mondo SpA) per il rilascio della certificazione Fifa Quality Pro del manto in sintetico.



Una volta completati il puntamento dei riflettori (nel caso si raggiunga, come probabile, il «valore di illuminamento» concesso in regime di deroga), l’installazione de divisori nell’area dei Distinti e le verifiche del gruppo di continuità (praticamente concluse), si procederà al deposito della Scia, dunque alla convocazione della Commissione di Vigilanza per la certificazione dell’agibilità notturna. L’attivazione della Commissione è prevista tra un paio di settimane. Dunque, nel pieno rispetto del termine del 29 luglio.



«Il Comune lavora all’adeguamento del Liguori – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Novella Ventimiglia – da circa un anno e mezzo. Abbiamo investito ogni risorsa disponibile, sia umana che economica, e dato fondo a tutte le energie per farci trovare pronti per questa serie C. Ebbene, nonostante l’allungamento dei tempi causa sequestro della tribuna, burocrazia e Covid-19, siamo passati da uno stadio ridotto praticamente a zero ad un impianto adeguato ai parametri della Lega Pro. Mancano solo pochi interventi e poi il Liguori sarà pronto per la serie C. Posso garantire che rispetteremo la scadenza del 29 luglio, indicata dalla Federazione». © RIPRODUZIONE RISERVATA