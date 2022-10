Ajax-Napoli, l'amarcord di Simeone: «Passano gli anni, ma l'amore no»

Giovanni Simeone torna alla Amsterdam Arena: sì, perché l'attaccante del Napoli ha già collezionato una “presenza” in casa dell'Ajax, anche se solo sugli spalti per seguire papà Diego, che quella volta era ancora in campo. L'argentino ha pubblicato le foto ricordo dai suoi account social: nella stagione 1996/97, infatti, l'Atletico Madrid in cui giocava Diego Simeone era impegnato nei quarti proprio di Champions League contro gli olandesi.

«Ricordi di Champions e Amsterdam. Passano gli anni ma non la passione per il calcio. In campo con voglia di fare» ha scritto l'attaccante argentino che questa sera in Olanda partirà molto probabilmente da titolare. Quella notte del 1997, però, non fu un ricordo indimenticabile per i Simeone: l'Atletico Madrid, infatti, pareggiò 1-1 l'andata in trasferta per poi perdere a domicilio 2-3 qualche giorno dopo con conseguente eliminazione.