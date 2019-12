LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 09:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non parlate con me di mercato, parlatene con la società». Gennaro Gattuso è stato chiaro fin dal suo primo giorno da allenatore azzurro, il mercato può anche attendere. Ma presto dovrà scontrarsi con la realtà napoletana che alpenserà assiduamente nelle prossime settimane, alle porte di un mese di gennaio che potrebbe cambiare le carte in tavola.I top club d'europa guardano ai gioielli azzurri e lo faranno anche questo inverno. Soprattutto il Paris Saint Germain che - come riportato da France Football - non ha mai perso di vista Allan , due perni azzurri che farebbero molto comodo ai parigini., direttore del club francese, conosce molto beneper gli anni vissuti insieme al Milan e aspetterà di capire le sue mosse nelle prossime settimane per affondare o meno il colpo sui due azzurri.