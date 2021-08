Il Napoli si rituffa su Amrabat: chieste informazioni alla Fiorentina

Sempre alla ricerca di un centrocampista che possa integrare il reparto a disposizione di Luciano Spalletti, il Napoli sfoglia la margherita e torna a interessarsi a Sofyan Amrabat, mediano della Fiorentina che cerca alternative dopo una stagione non esaltante in viola.

Come riportato da Sky Sport, nelle ultime ore il club azzurro è tornato a chiedere informazioni al club viola: il Napoli, infatti, seguiva Amrabat già un anno fa, quando però il calciatore scelse di lasciare Verona solo per la Fiorentina. L'Atalanta sembrava in vantaggio negli ultimi giorni ma la trattativa si è arenata ancora prima di nascere: l'ostacolo principale resta Commisso, restio alla cessione del mediano.