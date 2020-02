LEGGI ANCHE

è stata una bellissima esperienza, ho conosciuto giocatori e persone che hanno lavorato con me. La città è lì che mi aspetta per le vacanze». Carlo Ancelotti non fa polemica e anzi annuncia il suo ritorno ama solo per relax nei prossimi mesi. L'ex allenatore azzurro ha commentato il suo momento e quello della sua ex squadra ai microfoni di Radio Rai.«Non avevo bisogno di essere rigenerato, stavo bene anche a Napoli ma nel calcio si è giudicati dai risultati e quelli non erano all'altezza della squadra. La decisione di separarsi è stata presa in accordo ed è stata quella giusta, vado meglio io e va meglio il Napoli» ha detto. «Non voglio parlare della mia avventura in azzurro. Premier League chiusa? Penso sia merito del, sta facendo una stagione straordinaria e ha vinto tutte le partite con un solo pareggio. Sono felice che tutto sia in discussione in Serie A, ci sono tantissime lotte e finalmente anche per il primo posto».