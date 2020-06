LEGGI ANCHE

Anchesu è unito al coro di congratulazioni per, l'attaccante azzurro che lo scorso sabato ha segnato il gol numero 122 con la maglia del Napoli diventando il bomber più prolifico di sempre nella storia del club.«Qualche mese faha detto che ci teneva tanto a darmi la sua maglia in omaggio al suo campione di sempre. Io nel ringraziarlo subito dopo ho registrato questo messaggio, sapendo che avrebbe superato anche Marek Hamsik, diventando il miglior marcatore della storia del Napoli!!!» - ha scritto Diego su Instagram - «Adesso spero che il Napoli possa superare quanto fatto da me per vincere un altr scudetto».