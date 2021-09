Anguissa è pronto per Napoli-Juve, nuovo look dal barbiere napoletano

«Anguissa ha subito fatto capire che a questi livelli può starci, domani sarà titolare». Così Luciano Spalletti ha annunciato un piccolo tassello della formazione che oggi affronterà la Juventus, una presenza quasi obbligata per il neo azzurro in mezzo al campo vista la situazione infortuni con i compagni di squadra. Per il centrocampista anche il primo taglio da napoletano, un tocco al look prima di Napoli-Juventus.