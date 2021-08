Anguissa al Napoli, ora è ufficiale: il contratto depositato in Lega

Ieri le visite mediche, oggi l’uffficialità: Zambo Anguissa è un nuovo calciatore del Napoli. L’ormai ex centrocampista del Fulham è stato il prescelto del club azzurro per rinforzare la mediana di Luciano Spalletti e si trasferisce in prestito con un riscatto che il Napoli potrebbe completare tra un anno, per un affare che supererà i 10 milioni di euro.

Il contratto del neo azzurro è già depositato in Lega. L’innesto cercato dal Napoli per tutta l’estate arriva dunque nell’ultimo giorno disponibile del mercato. Anguissa, classe 1995, comincia la sua carriera a 17 anni in Camerun, prima del grande salto verso la Ligue 1 con la maglia del Reims e poi soprattutto con quella del Marsiglia. Nel 2018 si spalancano le porte della Premier League, con un breve passaggio in Liga al Villarreal.