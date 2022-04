Napoli d'oro a Bergamo, ADL: «Una vittoria di cuore e tenacia»

Il Napoli di Luciano Spalletti espugna Bergamo e batte l'Atalanta con un deciso 3-1, una vittoria che riporta gli azzurri in vetta alla classifica in attesa del Milan. Da lontano e via social ha festeggiato anche Aurelio De Laurentiis, patron azzurro: «Grande vittoria, di cuore e tenacia. Bravissimi tutti! Forza Napoli Sempre» le parole su Twitter del numero uno del Napoli.

LEGGI ANCHE Osimhen, il Napoli chiarisce: «Permesso pattuito, amato da tutti»