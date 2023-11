Atalanta-Napoli, c'è anche Luciano Spalletti al Gewiss Stadium

C'è anche Luciano Spalletti al Gewiss Stadium di Bergamo per Atalanta-Napoli. L'ex allenatore azzurro è in Tribuna autorità e sui social ha voluto mandare un messaggio in favore delle donne nel giorno di celebrazioni contro la violenza sulle donne. «Nulla e nessuno è così tanto indegno di un piccolo “uomo” che ha bisogno d’essere arrogante e aggressivo di fronte a una donna» le parole dell'allenatore toscano che osserverà da vicino l'esordio di Walter Mazzarri in azzurro.