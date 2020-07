Ultimo aggiornamento: 21:16

Il colpo sfortunato, poi quattro minuti steso al suolo in attesa di poter lasciare il campo. Ancora tanta sfortuna per, il portiere colombiano del Napoli che ha dovuto lasciare la gara contro l'Atalanta per il colpo alla testa ricevuto in mischia.Dagli sviluppi di un angolo, il contrasto Caldara-Mario Rui porta il difensore nerazzurro a colpire Ospina in tuffo. Taglio al volto subito evidente per il colombiano sanguinante, al suo posto entra Meret. Già lo scorso anno (contro l'Udinese) Ospina aveva dovuto salutare anticipatamente per un colpo alla testa.Nel corso del secondo tempo, poi, Ospina ha raggiunto il resto della squadra facendo da spettatore in panchina, accanto ai compagni. Le condizioni sembrano essere nettamente migliori rispetto a quanto si potesse immaginare con il colombiano che ha scelto di rientrare dagli spogliatoi per poter vedere il resto della partita.