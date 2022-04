Atalanta-Napoli, Fabian recupera: Ospina c'è, manca solo Lozano

Sempre più al completo il Napoli di Luciano Spalletti che questa mattina si è allenato sotto la pioggia incessante del Konami Center prima della rifinitura di domani e della partenza verso Bergamo. Domenica il match contro l'Atalanta, in cui ci sarà anche Fabian Ruiz: lo spagnolo questa mattina si è allenato dopo essere rimasto ai box negli ultimi due allenamenti e sarà regolarmente con i compagni anche domani alla partenza.

Il gruppo azzurro, dopo una prima fase di attivazione, ha svolto esercitazione tattica e partita a campo ridotto. Ounas, Petagna e Meret hanno svolto personalizzato in campo. Nessun problema per gli azzurri rientrati dalle nazionali: Zielinski, Rrahmani, Lobotka, Koulibaly ed Elmas - che ieri avevano fatto solo scarico - hanno svolto l’intera seduta in gruppo, così come Ospina rientrato quest’oggi dall’impegno con la Colombia. All'appello manca solo Hirving Lozano che tornerà stasera a Napoli dopo gli impegni con il Messico.