In una lunga intervista concessa a El Pais,ricorda il match dello scorso febbraio a Napoli , quando ha difeso la porta del Barcellona contro gli azzurri nella sfida degli ottavi di andata di Champions League. «Uno stadio che mi ha impressionato? Il» - ha risposto il portiere tedesco - «Non è una struttura moderna, ma ha qualcosa di speciale».Il portiere ricorda con piacere la sfida di. «Mi piace giocare partite come quella di, molto dipende dai tifosi che ci sono» ha continuato l'estremo del Barcellona . «Mi piace quando la gente allo stadio segue la propria squadra dal primo all'ultimo minuto. È come se ci fosse una guerra contro una squadra avversaria e la sfida che si crea mi affascina».