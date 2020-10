Squadra quasi al completo per Filippo Inzaghi, l'allenatore del Benevento che domani ospita al Vigorito il Napoli di Gattuso. L'allenatore giallorosso non potrà avere a disposizione in avanti Iago Falque ma ritrova in mezzo al campo Viola. Confermate le presenze di Caprari in attacco e Dabo in mezzo al campo.

LEGGI ANCHE Napoli, tornano Zielinski e Elmas: i due azzurri finalmente negativi

«Con Rino siamo grandi amici. Per novanta minuti saremo avversari, ma poi ci guarderemo sempre con lo stesso affetto» ha detto Inzaghi in conferenza. «Insieme abbiamo vinto tanto. È sempre stato un compagno leale. C'è grande stima ed affetto. Tutte le partite sono difficili. Affrontiamo squadre forti. Domani sarà una ulteriore prova. Non partiamo battuti in partenza. Dovremo fare una grande partita».

I CONVOCATI

Gori, Lucatelli, Manfredini, Montipò

Caldirola, Foulon, Glik, Letizia, Maggio, Pastina, Tuia

Schiattarella, Dabo, Viola, Tello, Basit, Hetemaj, Improta, R. Insigne, Ionita

Di Serio, Sau, Lapadula, Caprari

© RIPRODUZIONE RISERVATA