Dopo due stagioni problematiche alla guida del Dalian in Cina, Rafa Benitez lascia la panchina del club cinese - in cui gioca anche Marek Hamsik - e torna libero sulla piazza. Tra le motivazioni addotte dall'allenatore spagnolo anche la pandemia che ha caratterizzato gli ultimi mesi del calcio mondiale. Ora, però, si sprecano già le voci per il futuro dello spagnolo in vista dei prossimi mesi.

Nel frattempo, secondo quanto scritto dal Sunday Times, Benitez sarebbe già finito nelle idee di due club italiani: la Roma - in caso di successione di Fonseca in panchina - e soprattutto il Napoli, club che conosce bene. Rafa è già stato infatti sulla panchina azzurra per due stagioni (2013-15) prima di lasciare per il Real Madrid e successivamente il Newcastle. Più verosimile, però, sembrerebbe l'ipotesi di Benitez al Celtic, il cui manager Neil Lennon appare sempre più in discussione.

Ultimo aggiornamento: 23:06

