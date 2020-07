Marco Esposito, napoletano da anni residente a Bergamo, ha festeggiato il ritorno nel club Bergamo Azzurra dopo quattro mesi in ospedale per il Coronavirus. L'abbraccio degli altri soci domenica pomeriggio, poi tutti insieme hanno seguito in tv la vittoria del Napoli al San Paolo contro l'Udinese. In questi mesi, trascorsi all'Ospedale San Carlo di Milano, Marco è stato incoraggiato dagli amici tifosi di Bergamo e di altre città. «E spero che presto si riaprano gli stadi per tornare a vedere il mio Napoli». © RIPRODUZIONE RISERVATA