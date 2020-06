LEGGI ANCHE

Non ha ancora contorni chiari il futuro di, l’esterno spagnolo in scadenza di contratto con ilma con ancora tanto mercato nonostante i 33 anni ormai raggiunti. Alla fine della stagione lascerà con ogni probabilità l’azzurro e nelle ultime settimane le richieste per lui sono arrivate anche dalla Premier League, alternativa più allettante insieme alla possibilità di tornare in Liga a fine carriera.Il Daily Mail, infatti, svela il ritorno improvviso dell’Aston Villa sulle tracce di. Il club - che oggi ha anche a disposizione un altro ex azzurro comein prestito dal Milan - cerca colpi a costo zero come quello di José e sfrutta il buon canale di collegamento con l’agente. L’agente dell’azzurro conosce da anni Jesus Garcia Pitarch, oggi ds del club inglese, ma ha confermato che nulla di concreto è ancora in ballo. Altra opzione potrebbe essere l’, dove a sponsorizzare Callejon è direttamente Carlo Ancelotti