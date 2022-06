Casale al Napoli, contatti col Verona ma la Lazio di Sarri è in vantaggio

Resta vivo l'interesse del Napoli per Nicolò Casale, difensore del Verona classe 1998 che negli ultimi due hanni ha acceso su di sé i riflettori dei club importanti di Serie A. Il club azzurro ha bussato alla porta dell'Hellas nei giorni scorsi per conoscere le informazioni dettagliate su di lui tra costi, volontà del club e del calciatore in vista del prossimo anno. Una sorte di sondaggio per il futuro.

Luciano Spalletti punterebbe volentieri su Casale che potrebbe essere insieme colpo per il presente e per il futuro: innanzitutto per completare il pacchetto di difensori della squadra del prossimo anno (al posto di Ostigard) e poi, eventualmente, per trovarsi preparati in caso di partenza di Kalidou Koulibaly. Sono giorni caldi per il difensore franco-senegalese, con il Barcellona che deve decidere se affondare il colpo o ritirarsi dalla corsa.