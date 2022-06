Cavani, l'agente rivela 9 anni dopo: «Via da Napoli per De Laurentiis»

«Appena un suo calciatore gli chiede un adeguamento contrattuale, parte all'attacco». Così Claudio Anelucci, intermediario di mercato e ex agente di Edinson Cavani ai tempi di Napoli, parla del mercato di Aurelio De Laurentiis. «Anche per Cavani è successa la stessa cosa. Se avesse avuto un adeguamento contrattuale, Edinson sarebbe rimasto al Napoli. Ora De Laurentiis sta facendo gli stessi discorsi con Koulibaly, Fabian e Mertens, ma non mi sembra che Dries sia nato a Napoli o sia un tifoso azzurro».

«Mertens, come gli altri, è un calciatore, e con l'ingaggio dà da mangiare alla sua famiglia, compra casa e paga le bollette. Per i calciatori è un business, ma anche per i presidenti è lo stesso» ha continuato Anellucci a 1Football Station. «Qualche presidente vuole fare il furbo scaricando sui calciatori l'aspetto emotivo del legame alla piazza, ma gli atleti devono guadagnare in dieci anni delle cifre che riescano a farli sopravvivere per tutta la vita. Basta con questo giochino di qualche presidente furbo».