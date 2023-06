Claudia Maradona e la dedica di Simeone: «Grazie, Cholito. Diego era qui»

Fianco a fianco come era già successo anni fa. A Siviglia o in qualche partita della nazionale Argentina. Claudia Villafane ritrova Carolina Baldini, madre di Giovanni Simeone. La moglie di Diego in questi giorni è a Napoli e ha seguito dallo stadio l'ultima emozionante gara di questa stagione. «Grazie per la dedica» ha scritto sui social al Cholito, che dopo il gol alla Sampdoria aveva mostrato la maglia azzurra numero 10 indossata dal Pibe de Oro negli anni in città.

«Diego sicuramente era qui con noi» le parole di mamma Simeone alla Villafane, in città con la figlia Gianina. «Dopo 12 anni, ritorno in una cittá che amo e dove sono stata molto felice! Grazie Napoli per tutto l’amore!» ha scritto poi sui social.