Un grido unico quello che arriva dagli spogliatoi del, tanti i calciatori azzurri che hanno voluto far sentire la propria voce in un momento di difficoltà come quello attuale. Dopo gli inviti di Lorenzo Insigne, è arrivato anche il momento di Matteo Politano , l'esterno arrivato a Napoli lo scorso gennaio.. Ascoltiamo le raccomandazioni, c’è bisogno di tutti per fermare i contagi» ha scritto ai suoi fan il calciatore del Napoli su Instagram con l'hashtag #distantimauniti. «Restiamo a casa, limitiamo gli spostamenti. Solo così, uniti, ne usciremo presto».