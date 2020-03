LEGGI ANCHE

Ai microfoni di Espn Colombia, ha parlato, il portiere del Napoli in quarantena per il coronavirus. «In questo momento siamo tutti a casa, ci stavamo preparando alma dopo l’annuncio del rinvio siamo tornati tutti dalle famiglie» ha detto il portiere azzurri. «Seguendo queste misure rigide potremo superare il pericolo che ora c’è per il coronavirus».«È cominciato tutto al Nord, dove giocanoè tutto più grave, poi c’è stato il caso alla Juventus dove gioca anche Cuadrado, ma è un pericolo per tutti ormai» ha continuato Ospina . «Dobbiamo pensare alla salute, lo sport verrà dopo. Tornare in? In questi momenti si pensa di tutto, abbiamo anche pensato di tornare a casa, ma con i voli bloccati abbiamo scelto di restare a Napoli e seguire le indicazioni che ci hanno dato».