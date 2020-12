Altra vittoria e altro gol super. Lorenzo Insigne trascina il Napoli, lo fa con i gradi di capitano in campo sia sul braccio che nei piedi. E con un dato record: nessun giocatore ha segnato più reti da fuori area di lui, infatti, nei maggiori cinque campionati europei in corso (tre gol al pari di James Ward-Prowse e Jonathan Bamba). La squadra azzurra ha segnato 7 gol da fuori area in questa Serie A, meno solo del Bayern Monaco (8) nei cinque maggiori campionati europei.

Per il capitano azzurro arriva anche il 70esimo gol in Serie A con la maglia del Napoli, diventando così il decimo giocatore di sempre del club per numero di reti nel massimo campionato (a -1 da Higuain e Altafini). Numeri da record anche per i compagni: Dries Mertens ha contribuito a 8 gol in nove partite di questo campionato (quattro reti, quattro assist), mentre Hirving Lozano ha realizzato 5 gol in nove presenze in questa Serie A, una in più rispetto all’intera stagione d’esordio nel massimo campionato (quattro in 26 partite).

© RIPRODUZIONE RISERVATA