Da Petagna a Cristiano Ronaldo: Caroline nello spot del nuovo CR7

Da Andrea Petagna a Cristiano Ronaldo. No, non si parla di calcio - soltanto - ma di lavoro per Caroline Donzella, modella italo-francese che da qualche anno è anche la compagna di Petagna, attaccante azzurro con cui convive a Napoli. Caroline è stata protagonista dell'ultimo spot pubblicitario per il nuovo profumo sponsorizzato dal calciatore portoghese, lanciato nelle scorse settimane, ritrovando un vecchio avversario del suo compagno e del Napoli stesso, quando indossava la maglia della Juventus.

