Ospina, 90 minuti con la Colombia: «Spero possa giocare con il Cile»

Nessun problema fisico e 90 minuti in campo anche stanotte per David Ospina, il portiere colombiano che il Napoli attende impaziente dall'altra parte del mondo per la sfida contro la Juventus. Ospina è stato lanciato titolare nell'1-1 dei colombiani contro il Paraguay e il Ct ha anche parlato di quello che potrebbe essere un rientro anticipato in Italia.

«So che ci sono alcuni calciatori che parlano con i propri club ogni giorno, ma io mi auuro di poter tenere Ospina e gli altri qui con noi, a disposizione anche per la gara contro il Cile» le parole nel dopo partita del selezionatore Reinaldo Rueda. La Colombia andrà in campo giovedì contro il Cile, a 48 ore dalla sfida tra Napoli e Juventus.