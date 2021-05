De Laurentiis, delusione anche a Bari: Playoff amari, la Serie B resta un sogno

Arrivano i primi verdetti dai Playoff di Serie C e sono verdetti che non fanno impazzire la famiglia De Laurentiis. Dopo la delusione per la mancata Champions League con il Napoli, anche dal Bari - l'altro club di famiglia, gestito da Luigi De Laurentiis in prima persona - non arrivano belle notizie: i pugliesi sono infatti stati eliminati questa sera dal primo turno Playoff e la Serie B resta solo un sogno.

LEGGI ANCHE Di Lorenzo, il saluto a Gattuso: «Speravamo in un finale diverso»

Amaro il doppio confronto del Bari con la FeralpiSalò che si impone in virtù della vittoria per 1-0 maturata nel match d'andata. Per il secondo anno di fila, dunque, il Bari di De Laurentiis - acquistato nell'agosto 2018 - manca l'appuntamento e fallisce la promozione, ripartirà ancora dalla Serie C nella prossima stagione dopo un'annata altalenante.