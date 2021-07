De Laurentiis e Insigne, il grande gelo: «Se s'è stancato di Napoli è scelta sua»

Durante il dibattito sull'inagurazione della mostra fotografica «Diego Armando Maradona: Il riscatto sociale attraverso lo sport», che si è aperta questa mattina al centro commerciale Jumbo di Trentola Ducenta, è intervenuto il presidente del Napoli in collegamento video il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che ha parlato anche del capitano degli azzurri Lorenzo Insigne il cui contratto andrà in scadenza a giugno 2022. «Lorenzo sa di essere un prodotto del vivaio e infatti ho ripreso Santoro che scovò Insigne: avevo bisogno di uno che conoscesse il territorio. Se poi Insigne si è stancato e vuole andare in giro per l'Europa è una sua scelta».