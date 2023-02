Napoli, De Laurentiis: «Osimhen e Kvaratskhelia? Alcune offerte non si rifiutano»

«Io sono bravo a fare contratti con i calciatori, non sarà difficile trattenere elementi come Osimhen e Kvaratskhelia. Secondo me li vedremo brillare ancora a lungo ma mai dire mai, perché alcune offerte non si possono rifiutare». Aurelio De Laurentiis sorride ai microfoni di Tnt Mexico nel post partita di Eintracht-Napoli, il numero uno azzurro si concede a un'intervista in cui parla anche di mercato: «Lozano mi piace tantissimo, ha cambiato da poco gli agenti e dovremo incontrarli per parlare del rinnovo. Mi auguro possa rimanere».

«Sì, immaginavo potesse essere una grande stagione» confessa De Laurentiis. «Quando hai da troppo tempo gli stessi calciatori, pur essendo fortissimi, possono essere un po’ demotivati. I nuovi che abbiamo trovato sono stati subito affidabili. Questo è un Napoli di gruppo, non delle individualità. Siamo in Europa da 14 anni, è stato bello inventarsi i Cavani, Lavezzi, Higuain, adesso abbiamo trovato Osimhen, Kvaratskhelia, Kim e altri calciatori come Anguissa, questo Napoli può dire la sua».

Lo scudetto resta il primo obiettivo? «Per i napoletani lo scudetto è molto importante dopo tutti questi anni. Maradona ci ha lasciato un’eredità e questa squadra la sta raccogliendo, potremo restituire a Napoli quello che sta aspettando da troppo tempo».