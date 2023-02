Video Spalletti contro Mediaset: «Adesso gli faccio vedere io»

Il post Eintracht-Napoli non è stato solo di festa per Luciano Spalletti, allenatore azzurro che sbotta durante un fuorionda dell'intervista con Sky Sport: «Mi chiedono ancora di Totti, di Icardi, di come li ho gestiti. Adesso so io chi devo chiamare, gli faccio vedere io come li ho gestiti» si lamenta Spalletti prima di andare in onda con l'emittente satellitare. Le lamentele del toscano erano rivolte allo studio Mediaset dell'intervista precedente, per alcuni commenti che non erano piaciuto allo stesso Spalletti.