De Paul al Napoli, l'Udinese nega: «Non ci hanno mai contattato»

Alla ricerca della squadra migliore per il prossimo anno, ma Rodrigo De Paul difficilmente diventerà un obiettivo per il Napoli. «Il club azzurro non mi ha mai cercato per lui» ha confermato Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese ed ex dirigente della squadra azzurra che ha accompagnato i primi anni della gestione De Laurentiis.

«Il Napoli può arrivare quarto, però non sono più ammesse pause, non può più sbagliare e deve andare a vincere a Torino contro la Juve mercoledì prossimo» ha continuato Marino a Radio Kiss Kiss, e ha poi svelato alcuni retroscena di mercato degli anni azzurri: «Il giorno della presentazione di Hamsik e Lavezzi mi fecero gli striscioni contro. Anche Reja era titubante sul Pocho. Avevo cercato anche Huntelaar, ma non volle venire».

