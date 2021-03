Senesi al Napoli, prime conferme: «Gli azzurri sono al primo posto»

Il nome di Marcos Senesi, argentino di 23 anni in forza al Feyenoord, è uno dei più noti agli scout europei che cercano nuovi difensori da proporre alle big del continente. E anche il Napoli è da mesi molto attento al centrale che gioca in Olanda: «Che al club azzurro piaccia il giocatore non lo devo dire io perché è una realtà. Ma credo anche che la variabile management sia importante nella decisione, sia per il Napoli che per il calciatore» ha spiegato a Radio Marte Stefano Antonelli, membro dell'entourage che gestisce Senesi in Europa.

Un prossimo allenatore del Napoli potrebbe infatti avere idee diverse. «Non sappiamo chi potrebbero essere i nostri interlocutori a fine stagioni» ha spiegato Antonelli, aggiungendo altre pretendenti per il calciatore. «Milan e Inter lo conoscono bene e lo seguono. La Germania ha club che sono molto ricchi e molto attenti a Senesi». Ma l'azzurro potrebbe essere una priorità: «Sì, probabilmente nelle gerarchie mentali del ragazzo Napoli viene al primissimo posto».

