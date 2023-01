Napoli, Montella vuole Demme in prestito (con riscatto)

In Italia non c'è mercato, ma nel futuro di Diego Demme potrebbe anche esserci la Turchia. Come rivelato da Sky Sport nelle scorse ore, infatti, Vincenzo Montella lo vuole al suo Adana Demirspor e sono già stati fatti i primi passi in avanti per prenderlo a gennaio in prestito con diritto di riscatto, una formula che potrebbe convincere anche il Napoli in questo mercato di gennaio.

Ora la decisione più importante spetta al calciatore: Demme dovrà scegliere se accettare l'Adana Demirspor di Montella - che aveva incontrato il Napoli e Luciano Spalletti proprio nel ritiro di Antalya un mese fa - oppure restare in azzurro e giocarsi le sue carte fino al termine della stagione. Tramontate invece, almeno per ora, le piste che avrebbero potuto portarlo a Salernitana o Monza.