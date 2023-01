Napoli-Juventus, ok ai tifosi bianconeri ma solo nel settore ospiti

C’era attesa per la pronuncia dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive che si è riunito questa mattina in attesa di capire quello che sarà di Napoli-Juventus, allo stadio Maradona di Napoli, sempre tra le gare profilate ad alto rischio visti i rapporti tra le tifoserie delle due squadre.

L'Osservatorio si è pronunciato sul match tra azzurri e bianconeri dettando le linee guida per la gara: ok ai tifosi bianconeri che potranno essere al Maradona nel settore ospiti, negli altri settori invece servirà essere nati in Campania o essere in possesso della fidelity card del Napoli.