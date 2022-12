Diego Demme è un'idea della Salernitana, ma il centrocampista tedesco resta a Napoli. Le due squadre campane di serie A sono in ritiro in Turchia a pochi chilometri di distanza e ieri per i due direttori sportivi, quello azzurro Giuntoli e quello granata De Sanctis, è stata l'occasione per fare una chiacchierata a 360 gradi. Il club granata ha pensato a un'operazione in prestito ma una trattativa sarebbe molto complicata per diversi aspetti a cominciare dall'ingaggio di Demme.

Il centrocampista tedesco finora ha giocato poco in questi primi tre mesi, fermato anche da un infortunio. In ritiro in Turchia è stato schierato nel secondo tempo dell'amichevole contro l'Antalyaspor e verrà impiegato da Spalletti domenica contro Crystal Palace e al Maradona contro il Villareal, in vista poi della ripresa del campionato contro l'Inter. Demme, tenendo presenti i tanti impegni che attendono il Napoli, potrà avere più spazio nei prossimi cinque mesi per la seconda parte della stagione e in questo momento la sua permanenza non è in discussione. Poi bisognerà verificare se a gennaio lo scenario dovesse eventualmente mutare.

Da playmaker ha giocato stabilmente Stanislav Lobotka, che è stato uno dei migliori in assoluto del Napoli e tra i migliori centrocampisti del ruolo a livello europeo (ha brillato moltissimo anche nelle gare di Champions League). E lo slovacco è vicinissimo al rinnovo: fumata bianca attesa prima di Natale. Il discorso è già largamente avviato tra il club azzurro e il suo agente, ora al rientro degli azzurri a Castel Volturno si tratterà solo di mettere a posto gli ultimi dettagli prima della firma sul nuovo contratto.

E dopo i rinnovi di Meret e di Anguissa, e l'altro ormai imminente di Lobotka, si attende la fumata bianca anche per Giovanni Di Lorenzo: discorso già molto ben avviato tra il suo agente Mario Giuffredi e il direttore sportivo azzurro Giuntoli. Il capitano è un pilastro del Napoli, il terzino da quando veste la maglia azzurra ha sempre assicurato un livello elevatissimo e una grande continuità di prestazioni. E Di Lorenzo è diventato anche un pilastro dell'Italia di Mancini.