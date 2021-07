Elmas, niente relax dopo gli Europei: l'azzurro si allena in Macedonia

L'avventura agli Europei della sua Macedonia è durata solo tre partite, ma per Eljif Elmas la stagione è già ricominciata. Il calciatore azzurro, dopo l'avventura internazionale, è tornato in Macedonia per trascorrere qualche settimana insieme con famiglia ed amici, senza mai dimenticare però il Napoli: Eljif si allena per non perdere il feeling con la forma fisica e risponderà alla convocazione del club e di Spalletti per il prossimo ritiro di Dimaro in programma tra due settimane.

