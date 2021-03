Fabian convocato dalla Spagna: «È un orgoglio, non vedo l'ora»

Tre impegni probanti che apriranno la porta sulle qualificazioni al prossimo Mondiale 2022. La Spagna di Luis Enrique tornerà in campo a fine marzo e lo farà con Fabian Ruiz, il centrocampista napoletano ancora una volta convocato dalla sua nazionale. «Sono sempre felice e orgoglioso di far parte delle convocazioni del mio Paese, non vedo l'ora di ritrovare i miei compagni» le parole dell'azzurro su Twitter.

🙌🏼Estoy muy contento de volver a estar en una convocatoria con la @SeFutbol ¡siempre es un orgullo!



Deseando jugar de nuevo con mis compañeros 🇪🇸 #SomosEspaña#Catar2022 https://t.co/o13GOTuJDJ — Fabián Ruiz (@FabianRP52) March 15, 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA