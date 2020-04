LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ad uscire allo scoperto è stato, l'allenatore del Barcellona che meglio di tutti conosce: i due si sono incrociati al Betis, due stagioni fa, nell'anno in cui il calciatore ha mostrato tutte le qualità che aveva prima che il Napoli cogliesse l'occasione al volo, con quella clausola da 30 milioni che è valsa l'acquisto e che ora sembra una cifra troppo bassa per un talento come lui.Ecco perché oggiche lo ha incorciato anche lo scorso febbraio nella sfida di Champions al San Paolo, lo chiede nuovamente al Barcellona: i due potrebbero ritrovarsi al Camp Nou, come riportato da Diario As, perché è una esplicita richiesta del suo allenatore e di un club che deve rivoluzionare il centrocampo. Conche lasceranno la Catalogna, Setién vuole aggiungere Fabián alla sua collezione in mediana, per formare cone Arthur un centrocampo forte e giovanissimo, pronto a riprendersi la scena in Spagna.