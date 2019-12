LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La situazione transitoria in casa Napoli , con il cambio di guida tecnica in panchina e l'arrivo dipotrebbe favorire a fine anno alcune cessioni che già sembrano dolorose. Tra queste, quella di, il centrocampista spagnolo che da mesi piace alle big d'Europa e che continua ad essere seguito con molta attenzione dalper il prossimo anno.Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il club blaugrana è ancora convinto della mossa da fare a fine anno: tra qualche mese, infatti, presenterà un'offerta formale al, che però dal canto suo non vuole saperne di lasciar andare via troppo in fretta e troppo facilmente Fabián, prelevato un anno e mezzo fa dal Betis Siviglia.