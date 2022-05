Fabian Ruiz tra Arsenal e Real: Arteta prepara l'offerta finale

L'Arsenal non ha dimenticato Fabian Ruiz: il centrocampista spagnolo è ancora sulla lista di mercato del club inglese che vuole migliorare la qualità in mediana il prossimo anno. I Gunners non giocheranno la Champions e questo frena l'affare eventuale, ma - secondo quanto riportato da Express Sport - di certo se il Real Madrid di Ancelotti non dovesse affondare il colpo allora Arteta e il club proveranno a convincere il calciatore.

Fabian ha il contratto in scadenza nel 2023 e non ha ancora comunicato al Napoli la scelta sul suo futuro. «Fabian l’ho incontrato, abbiamo fatto una proposta a lui e ai procuratori, hanno risposto che ci avrebbero risposto in quindici giorni. Ma le due settimane non sono ancora passate», ha spiegato oggi Aurelio De Laurentiis. Il Napoli ha pagato 30 milioni per strapparlo al Betis nell'estate del 2018 e non può pensare di chiedere troppo di più oggi, visto il contratto in scadenza.