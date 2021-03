Fabian Ruiz il sogno di Florentino: lo spagnolo obiettivo del Real

Sarà un vero e proprio derby quello pronto a scatenarsi a Madrid tra Real e Atletico. All'interesse della squadra di Simeone per Fabian Ruiz, infatti, resta da aggiungere anche quello della squadra di Zinedine Zidane, appena qualificata ai Quarti di Champions League. Florentino Perez vuole rinforzare il suo centrocampo e il primo nome resta quello del napoletano.

A riportarlo è Don Balon, che sottolinea anche la necessità del Real Madrid di ringiovanire la mediana. Dopo l'innesto di Valverde, bisognerà dare una alternativa importante anche a Modric, che va per i 36 anni, e Fabian Ruiz sembra avere il profilo adatto, visto anche che con la giusta offerta può lasciare l'Italia. Nonostante la stagione non esaltante, l'azzurro nutre di stima infinita nella capitale e tra i tifosi spagnoli, come l'ormai fissa presenza in nazionale testimonia.

