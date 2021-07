Fabian Ruiz, vacanze a Ibiza dopo la delusione europea

L'eliminazione della Spagna solo in semifinale - per di più contro l'Italia, poi vincitrice del torneo - non gli permetterà di essere con il Napoli a Dimaro. Per Fabian Ruiz questi sono giorni di vacanza dopo una stagione impegnativa tra club e nazionale, giorni che lo spagnolo sta vivendo con gli amici a Ibiza. L'azzurro ha condiviso alcuni scatti sui social prima del rientro in famiglia e poi a Napoli, dove sarà atteso da Luciano Spalletti per la nuova stagione.