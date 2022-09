Due ex azzurri, Antonio Floro Flores e Guglielmo Stendardo, sono tra i tecnici che hanno superato il corso Uefa A a Coverciano, Lo ha reso noto il settore tecnico federale. Floro Flores, ex attaccante, è allenatore dell'Angri in serie D mentre Guglielmo Stendardo, ex difensore, guida la squadra degli universitari Luiss nel girone laziale di Eccellenza, oltre a svolgere la sua attività di avvocato esperto in diritto sportivo.