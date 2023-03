Raspadori, la maglia all'asta Figc per le malattie inguaribili

Giacomo Raspadori spera di bruciare le tappe: l'ataccante del Napoli è ancora infortunato ma vuole rientrare in campo prima della sosta con la squadra di Spalletti per poi strapare una qualificazione a Mancini in vista del doppio impegno di marzo per le qualificazioni al prossimo europeo che vedrà l'Italia passare proprio al Maradona (contro l'Inghilterra).

Nel frattempo, la maglia autografata di Raspadori e quella della Nazionale Femminile, con le firme di tutte le calciatrici Azzurre, sono tra i cimeli messi all’asta per ‘Stelle nello Sport’, l'iniziativa della Figc per sostenere la "Gigi Ghirotti", ente che si occupa di assistenza socio-sanitaria di persone con malattie inguaribili che necessitano di cure palliative. Tra i cimeli all'asta anche una maglia del Napoli di De Laurentiis autografata da tutti i calciatori azzurri.