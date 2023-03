Grazie Mancini per avere ristabilito la verità su Italia-Argentina del 1990

Grazie Mancini. Grazie per aver ristabilito la verità su Italia-Argentina, semifinale del Mondiale '90: i napoletani, quella sera, tifarono per gli azzurri e non per la squadra di Maradona, il loro idolo. Non fischiarono e non insultarono la Seleccion, come era successo a Milano e come sarebbe accaduto a Roma in occasione della finale contro la Germania: la rispettarono, da veri sportivi, ma non la sostennero.

Mancini, che guiderà la Nazionale a Napoli il 23 marzo per la sfida contro gli inglesi valida per le qualificazioni a Euro 2024, era in panchina quella sera perché il ct Vicini aveva puntato su altri giocatori. Meglio dei compagni dunque si rese conto dell'ambiente, esattamente come Ciro Ferrara. Purtroppo è stata raccontata un'altra verità per nascondere i limiti della Nazionale, raggiunta dall'Argentina grazie a un errore di Zenga e poi sconfitta ai rigori.

Napoli quasi accusata di slealtà dal ct dell'epoca, da alcuni azzurri e dal presidente federale Matarrese, che ha ribadito quella sua "verità" nella autobiografia. Certo, poi magari ci sarà stato chi avrà sostenuto la Seleccion - come il regista premio Oscar Paolo Sorrentino - ma si trattò di singoli spettatori: e qualsiasi altro racconto non è vero.

Grazie Mancini. E in bocca al lupo per la sfida con l'Inghilterra.