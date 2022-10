Final six Coppa Italia medici in campo anche il team di Napoli

In archivio la finale della ottava Supercoppa vinta dalla squadra di Cosenza e il campionato italiano finito nelle mani di Napoli Flegrea, nel prossimo settimana si chiude la stagione 2022 delle manifestazioni organizzate dalla Asd Nazionale Medici Calcio. Nel fine settimana è in programma la Final six della diciannovesima Coppa Italia. Teatro delle partite il centro tecnico federale di Coverciano ottenuto grazie a un accordo tra la Asd Nazionale Medici Calcio, presieduta dal medico napoletano Giovanni Borrelli, e la Figc.

Hanno ottenuto il lasciapassare per l'ultimo atto della competizione Trinacria Palermo, Melito Porto Salvo, Milano-Brianza, Reggio Calabria, Napoli e Cosenza. Venerdì 14 ottobre, alle 15, nei quarti di finale di fronte Milano-Brianza e Napoli, a seguire si rinnova il derby calabrese tra Melito e Cosenza (nella recente finale di Supercoppa in Sila l'hanno spuntata i rossoblu del presidente Antonio Caputo guidati da Enrico Costabile). Le vincenti delle due partite sabato 15 in semifinale affronteranno rispettivamente Trinacria Palermo e Reggio Calabria. La finale per il primo e secondo posto è in programma domenica 16 alle 10.

Nell'albo d'oro della manifestazione spiccano i sette successi di Melito Porto Salvo (l'ultimo a Roma), uno dei quali nel 2008 ex aequo con Firenze e Palermo, tre successi di Reggio Calabria, due di Cosenza, Trinacria Palermo e Milano-Brianza, uno ciascuno per Bari e Napoli.