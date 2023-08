Garcia, serata a Marechiaro con lo staff azzurro

Una serata in compagnia, una delle prime a Napoli prima dell'esordio. Rudi Garcia si gode Marechiaro: il neo allenatore azzurro è stato ieri a cena da "Cicciotto", noto locale della zona, insieme con buona parte dello staff napoletano: i nuovi elementi arrivati con lui due mesi fa, ma anche membri storici del team azzurro come Micheli o Santoro insieme con i responsabili dell'area comunicazione.

Garcia si è lasciato andare anche all'amore dei fan azzurri presenti nel locale, concedendosi per autografi e selfie. Oggi si torna al lavoro: alle 12.30 la conferenza stampa di presentazione di Frosinone-Napoli prima della partenza per il Lazio, dove domani si andrà in campo per la gara di esordio della nuova stagione.